Maand van de markt van start in Brugge

Het initiatief wil de belevingswaarde voor bezoekers van markten opkrikken. Het is de eerste keer dat de actie op Vlaams niveau wordt georganiseerd. "Het is voor mij ook het startschot om werk te maken van de modernisering van onze markten", zegt Crevits. "Zo kan je vanaf dit jaar eco- en maaltijdcheques gebruiken bij kramen met het label 'Recht van bij de boer'. Zo benadrukken we het belang van lokale voeding en respect voor onze boeren.

Online bestellen en afhalen op de markt

Daarnaast starten we samen met VLAIO met de digitalisering van onze markten. We lanceren een app waarmee gemeenten en marktkramers meer inzicht kunnen krijgen in koopgedrag van bezoekers. We moedigen ambulante handelaars ook aan in te zetten op e-commerce, zodat klanten bijvoorbeeld online hun bestelling kunnen plaatsen en afhalen aan het kraam." Met de nieuwe app "Ik koop lokaal" kunnen klanten, door aan het marktkraam een QR-code te scannen, deelnemen aan een actie. Er staan ook her en der urnes waarin mensen een invulkaart kunnen deponeren waarmee ze kans maken op prijzenpakketten.

181 Vlaamse gemeenten nemen deel deel, samen goed voor 296 markten. De maand van de markt is een initiatief van de Vlaamse Provincies, OC West, de Vlaamse Federatie voor Ambulante Handel (VFAH) en Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits.