Maarten Tavernier (Groen) nieuwe fractieleider in provincieraad

Na 8 jaar wordt ze opgevolgd door provincieraadslid Maarten Tavernier, die samen met Gerda in 2012 voor de eerste keer verkozen werd. Gerda Schotte: ‘Ik neem nog geen afscheid als provincieraadslid, maar de toekomst is aan de jeugd, daarom neemt collega Maarten Tavernier het fractieleiderschap over. Ik denk dat niet kan ontkend worden dat Maarten één van de actiefste raadsleden is in deze provincieraad. Ik heb dus het volste vertrouwen dat dit een goede keuze is.’ Maarten Tavernier is 44, woont in Wevelgem en is de milieuspecialist van de fractie.