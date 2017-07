Maatregelen vogelgriep versoepelen

Goed nieuws voor pluimveehouders die in de buurt wonen van de recent ontdekte haarden van vogelgriep in Zuienkerke, Oostkamp en Menen. Enkele maatregelen versoepelen nog deze week. Dat laat het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid weten.

“Het aantal vermoedelijke gevallen van vogelgriep neemt af. De algemene trend ziet er wat beter uit”, zegt federaal minister van Landbouw Willy Borsus. “Dankzij de strikte toepassing van maatregelen hebben we tot nu toe kunnen vermijden dat de ziekte zich verder verspreidt. Dat is bemoedigend, maar we moeten waakzaam blijven. Het gevaar is immers - nog - niet helemaal geweken.”

"Daarnaast worden de komende dagen de maatregelen in bepaalde tijdelijke bufferzones en beschermingsgbieden in België opgeheven. De toezichtsgebieden in Oostkamp en Menen blijven wel nog altijd van kracht. Onderstaande data zijn echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld."

+ 5/7: opheffing bufferzone in Zuienkerke

+ 6/7: opheffing bufferzone in Quiévrain.

+ 6/7 omzetting beschermingszone van 3km in Oostkamp in 10km zone

+ 7/7: omzetting beschermingszone van 3km in Menen in 10km zone