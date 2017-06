Maatregelen vogelgriep worden versoepeld

De professionele verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten is vanaf zondag opnieuw toegestaan, behalve rond Oostkamp en Menen en in een reeks Waalse bufferzones. De verkoop van watervogels op markten blijft wel verboden, net als de occasionele verkoop van alle vogels. Volgens Borsus lijkt de oorzaak van de recent vastgestelde gevallen momenteel beheerst te zijn. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden.

Duiven

De voorbije weken doken nieuwe gevallen van vogelgriep op in Waardamme, Zuienkerke, Lauwe en een reeks Waalse gemeenten waaronder Wellin, Ath en Quiévrain. Uit analyses bleek dat het virus zich via de verkoop op markten heeft verspreid. In de betrokken gebieden blijft het marktverbod dus van kracht. Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is er wel grotendeels opnieuw toegelaten. Ook het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten mag er weer, weliswaar onder voorwaarden.

Een huidig overzicht van de maatregelen is te vinden op www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

