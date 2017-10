Maatwerkbedrijven bundelen hun krachten in V4V

Het maatwerkbedrijf Veerkracht 4 en de Beschutte Werkplaats ’t Veer uit Menen slaan de handen in elkaar.

De twee gaan samenwerken in de nieuwe alliantie V4V. Samen willen ze de kwaliteit van het aanbod op het vlak van sociale economie verder verhogen. Ze zullen onder meer ook nieuwe werkvormen exploreren. De toekomstige krijtlijnen zullen uitgezet worden door een bestuurscomité met afgevaardigden van de raden van bestuur en directeurs. Bedoeling is om op 1 januari volgend jaar te starten met de nieuwe alliantie. Dan treedt ook het Maatwerkdecreet in werking.