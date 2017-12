Maatwerkbedrijven doen het goed

De grotere (sociale) maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen verkeren in opperbeste conditie.

In de voorbije 3 jaren investeerden ze samengeteld het recordbedrag van 42 miljoen euro. Westlandia vzw uit Ieper spande de kroon met een investering van bijna 8 miljoen euro in onder andere 7.000 m² extra bedrijfsoppervlakte en computergestuurde machines. Het bedrijf investeert jaarlijks gemiddeld 15 % van zijn netto-omzet in de organisatie.

Ook de inkomsten van de maatwerkbedrijven bereikten met bijna 125 miljoen een piek en de tewerkstelling klom naar samen ruim 6.400 medewerkers of 5.425 voltijds equivalenten. Bovendien zijn de resultaten van deze bedrijven fitter dan in de voorafgaande acht boekjaren.