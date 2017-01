Maatwerkbedrijven krijgen geld voor technologische vernieuwingen

Het gaat om Mariasteen in Gits, de Oesterbank in Oostende, Westlandia in Ieper, de Waak in Kuurne en het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen in Marke

In Marke bijvoorbeeld zal een deel van de textielverwerkingslijn geautomatiseerd worden, onder meer de verpakking. Daardoor kunnen de arbeiders zich in de toekomst vooral op het sorteerwerk zelf richten.

Het geld komt van het Europese project Toegepaste Technologische Innovatie. Jean de Bethune, POM West-Vlaanderen: “Eén van de opdrachten is zoveel mogelijk mensen te laten doorstromen naar de reguliere economie. Dankzij technologische innovatie kunnen ze dat makkelijker en zo is er weer plaats voor anderen. We krijgen zo een up-grade in de economie.”