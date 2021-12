"Machtig toestel, kiekevel!": West-Vlaamse C-130-piloot neemt afscheid

Het afscheid van de C-130 valt heel wat militairen zwaar, niet in het minst de piloten, die heel wat delicate missies met het toestel hebben uitgevoerd, zoals recent nog de evacuatie in Afghanistan. Eén van hen is piloot Koen Matton uit Zwevegem.

Hij vliegt dan ook een laatste keer met het vertrouwde transportvliegtuig. Er komt dan wel een opvolger, maar voor de piloot wordt met de laatste vlucht toch wel een hoofdstuk afgesloten. Dit is het einde van een monument.

"Kiekevel van ronkend geluid"

Piloot Koen Matton uit Zwevegem vliegt al 13 jaar met het transportvliegtuig en voerde heel wat delicate vluchten uit.

"Het is een machtig toestel. Alleen al het ronkende geluid, daar krijg ik al kiekevel van. Daar gaan de haren van recht staan. Natuurlijk ook een kinderdroom. Een beetje een roeping ook. Je rolt daar niet zomaar in. Mogen vliegen met zo’n machtig beest vind ik een fantastische ervaring."

"Doet pijn aan hart"

Gisteravond maakte iedereen zich ook op voor de afscheidsvlucht, het einde van een tijdperk. Lisa Bucquoi uit Poperinge is verantwoordelijk voor alles wat met de logistiek van het toestel te maken heeft.

"Ik heb hier 7 jaar gewerkt als logistieker. De eerste dag dat ik hier toekwam, je ziet die vlieger, direct verliefd. En als je dat nu moet afgeven. Ja, dat is niet leuk en dat doet zeer aan het hart. Maar we hebben een heel schone periode gehad."

Laatste grote missie in Afghanistan

"We zijn hier een beetje nostalgisch en een beetje triest", zegt piloot Koen Matton. "Het is een deel van onze ziel dat we een beetje verliezen. Maar we moeten ook trots zijn. We hebben 50 jaar lang mooi werk geleverd. Veel en hard gewerkt."

Zo was Koen Matton recent nog betrokken bij één van de laatste grote missies. "Een paar weken geleden waren we nog in Afghanistan onze landgenoten ophalen. Dat blijft natuurlijk ook heel belangrijk. Vat voor mij het meest memorabel is, is de allerlaatste vlucht."