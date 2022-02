Machtig uitzicht vanop nieuwe toren in Stuivekenskerke

De Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide, hebben er een nieuwe attractie bij: een uitkijktoren. Vanop de toren heb je een mooi uitzicht op het natuurgebied en de vele vogels die er komen overwinteren of broeden.

De nieuwe uitkijktoren in ceder en metaal heeft nu al een bijnaam, "de kurk". Vanop de toren die zes en een half meter hoog is heb je een fantastisch zicht op het landschap en de vele vogels, en vaak zijn het bijzondere soorten.

Evy Dewulf van Agentschap Natuur en Bos: "In het voorjaar heb je een paapje dat hier komt, er broeden zomertortels, een zeldzame soort in heel Vlaanderen. Het is een hotspot in de polder in Diksmuide en omstreken."

Nieuwe wandellus niet door natuurgebied

Ook de zwarte ibis is hier te gast. De toren is een ontwerp van Natuur en Bos en kost 110.000 euro. Natuur en Bos voerde hier de afgelopen jaren verschillende werken uit.

"In 2018 is het beheerplan voor de Viconiakleiputten in Stuivekenskerke goedgekeurd. In 2019 hebben we heel wat graafwerken gedaan zodat we heel wat plas- en drassituaties hebben en veel meer vogels kansen kunnen bieden in dit gebied zowel in de zomer als de winter."

Er is ook een nieuwe wandellus. Om de natuur te beschermen gaat die niet langer dwars door het gebied. Maar dat wordt rijkelijk gecompenseerd door het zicht vanop de nieuwe uitkijktoren.