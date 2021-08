Machtswissel in Blankenberge zindert na, schepenen bekend

De socialisten van Vooruit zijn dan weer bijzonder tevreden dat de liberalen met hen in zee gaan voor een paarse meerderheidscoalitie. Patrick De Meulenaere, Vooruit Blankenberge-Uitkerke: “We hadden wel gehoopt dat de meerderheid van de liberale leden zouden voor ons kiezen. Maar dat het zulke uitgesproken cijfers zouden zijn hadden we niet verwacht.”

Schepenverdeling Open VLD

De nieuwe paarse coalitie heeft een meerderheid van 15 op 27 zetels. Björn Prasse wordt dus burgemeester, en Open VLD krijgt ook drie schepenen: Ex-burgmeester Patrick De Klerck en twee nieuwkomers Kathy Kamoen en Mitch De Geest.

Schepenverdeling Vooruit

Voor Vooruit wordt Patrick De Meulenaere – nu voorzitter van de gemeenteraad – derde schepen, naast Annie De Pauw en Jurgen Content. Die laatste werd door Daphné Dumery op non-actief gezet, toen zijn naam viel in een onderzoek rond prijsafspraken rond de strandconcessies. Wat later blies Vooruit de hele coalitie op. “Wij blijven als één man achter Jurgen staan. De bagger dat die man op zijn rug heeft gekregen is niet mooi. Ze hebben alles uit de kast gehaald om ons in het slechte daglicht te stellen. Ik ben blij dat Open VLD daar niet ingelopen is en toch het vertrouwen in ons behouden heeft.”

Bij de inwoners blijven de meningen over de plotse ommekeer verdeeld. De ene vindt het jammer dat Duméry geen burgemeester meer is. De andere zegt dat veel inwoners niet tevreden waren over haar. Nog deze maand wordt een extra gemeenteraad samenroepen om de motie van wantrouwen in de huidige ploeg te stemmen en de nieuwe coalitie in het zadel te hijsen.

