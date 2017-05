Madam Bakster geeft gezonde dessertrecepten prijs

Geen evidente combinatie, maar het kan voortaan dankzij een nieuw kookboek van Laura Verhulst. De twintiger uit Knokke verklapt enkele van haar geheime receptjes in het boek ‘Madam Bakster’. Als puber moest ze ooit dertig kilo vermageren en nu verkoopt ze in haar eigen koffiebar nog enkel taarten zonder suikers, lactose en gluten. "Ik focus echt op natuurlijke grondstoffen. Zo weinig mogelijk eieren, melk, boter. Ze zijn niet heel veel calorie-armer, maar geven je wel een voldaan gevoel", zegt Laura.

Sociaal gebeuren

Met haar boek wil Laura mensen inspireren om thuis aan de slag te gaan met gezond en bewust gebak. Alle hoofdstukken in haar boek zijn gefocust op het sociaal gebeuren. Zoals desserts, die kan je altijd in groep delen. "Mijn hoop is dat mensen de desserts gaan delen en zo mooie momenten gaan beleven", besluit ze.