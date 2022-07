Op het muziekfestival van Verbier in Zwitserland is een unieke vleugelpiano van pianobouwer Maene uit Ruiselede ingehuldigd. Toppianist Kirill Gerstein nam plaats achter een boogvormig klavier.

Die vernieuwing zorgt ervoor dat de pianist voortdurend in een natuurlijke houding kan zitten, met dus minder kans op blessures.

Aan het instrument is zes jaar gewerkt, want de vorm heeft invloed op veel onderdelen. Het resultaat is ook een instrument met een andere klankkleur. De piano is een samenwerking met de Amerikaans-Uruguayaanse architect en amateurpianist Vinoly.