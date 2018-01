Mag Vanmoerkerke Thermae Palace renoveren?

De familie Vanmoerkerke, die het hotel Thermae Palace op de zeedijk in Oostende uitbaat, ligt in poleposition om het te kopen en te renoveren. Dat schrijft De Tijd.

Zoals bekend is het hotel verwaarloosd en is het de bedoeling om het in zijn grandeur van weleer te herstellen. Een investering van zowat 70 tot 80 miljoen euro. De stad Oostende en het Vlaams Gewest, die elk voor 50 procent eigenaar zijn van het hotel en de site willen dat een privé-investeerder het onder handen neemt. Er doken drie kandidaten op. In de plannen van de Vanmoerkerkes zijn een aantal residenties voorzien voor een langer verblijf, 100 hotelkamers, twee binnenzwembaden, een buitenzwembad en spa- en wellnessfaciliteiten.