Mahdi en Crevits zoeken match voor asielzoekers op arbeidsmarkt

Het plan 'Asielzoeker zoekt match' moet inzetten op de activering van asielzoekers, tijdens de procedure van asiel. Het plan werd bij Westvlees voorgesteld, waar al wordt samengewerkt met asielzoekers uit het opvangcentrum van Poelkapelle.

Asielzoekers kunnen wettelijk gezien na vier maanden in hun procedure aan de slag. In de praktijk botsen velen op administratieve drempels en vinden ze de weg niet naar de arbeidsmarkt. Daarom is er samen met Fedasil gewerkt aan het actieplan 'Asielzoeker zoekt match', met het oog op competentieverwerving en activering van asielzoekers naar een volwaardige job of vrijwilligerswerk. Zo komen er partnerschappen met organisaties die helpen bij toeleiding.

Oproep naar bedrijven

Ook met bedrijven die rechtstreeks asielzoekers willen tewerkstellen, wordt samengewerkt. Daarom wordt samen met het actieplan ook een oproep gelanceerd naar bedrijven die interesse zouden hebben om samen te werken met Fedasil.