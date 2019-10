Malysse Heule en Cleanlease Oedelem fuseren, geen ontslagen

Het bedrijf Cleanlease uit Oedelem neemt sectorgenoot Malysse in Heule over. Er vallen geen ontslagen, beloven ze.

Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in textielverzorging en logistiek in de medische sector. Concreet verhuren en beheren ze beddengoed en ander textiel in onder meer ziekenhuizen. In die markt gelden liggen de marges laag waardoor ze weinig ruimte hebben om andere, innovatieve producten te ontwikkelen. In de plaats van elk apart hetzelfde te doen in die krappe markt, gaan ze dus straks samen.

De nieuwe groep telt duizend medewerkers en realiseert een omzet van 65 miljoen euro in België. De samenwerking biedt voordelen, zegt CEO Dirk Holvoet van CleanLease België. "We krijgen een betere landelijke dekkingsgraad waardoor we duurzame logistieke oplossingen aan onze klanten kunnen bieden. De combinatie van de twee bedrijven is daar sterker voor gepositioneerd." (lees verder onder de foto)

De werknemers van Malysse zijn vanavond in de vooravond ingelicht. De fusie heeft voor hen geen gevolgen, klinkt het.