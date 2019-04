MaM nieuwe werkplek voor creatievelingen in Brugge

Het MaM, ofwel Mind- and Makerspace zegt je misschien nog niet veel. Maar vanaf september wordt dit in Brugge dé werkplek voor creatieve denkers en doeners

Speciaal voor Erfgoeddag kunnen nieuwsgierigen er nu al een kijkje nemen. Meer nog, je kan er het hele weekend experimenteren met oude en nieuwe drukkunst: van de etspers tot de lasercutter.

Oude en nieuwe druktechnieken lopen door elkaar in het MaM in Brugge, dat ter gelegenheid van Erfgoeddag het hele weekend zijn deuren open stelt voor het publiek.

Monnikenwerk

Wie wil, wandelt hier op een kwartiertje met een eigen creatie naar buiten. Letters en figuren kiezen, verven, door de etspers laten rollen en klaar. Maar het uitsnijden van de letters met de lasercutter duurde wel zestien uur. Zo’n acht minuten per letter. Een monnikenwerk.

Wie z’n eigen naam of die van z’n geliefde wil vereeuwigen in middeleeuwse letters, kan dit morgen nog van 14 tot 17u30 in het MaM van Brugge.