Mama die pasgeboren baby dumpt blijft in de cel

De raadkamer heeft beslist om de aanhouding van de jonge mama, van de baby die begin januari dood is teruggevonden in Brugge, met twee maanden te verlengen.

Haar advocaat tekent beroep aan tegen die beslissing. “Ik meen dat mijn cliënte niet thuishoort in de gevangenis en dat ze de nodige medische en psychologische begeleiding nodig heeft om dit allemaal te verwerken”, klinkt het.

Ze zit nu in de gevangenis en is aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Verder onderzoek moet uitwijzen of ze haar baby moedwillig om het leven bracht, of dat het kindje na de geboorte gestorven is.

De baby werd dood teruggevonden in De Blauwe Poort, een sociale wijk in Brugge. Uit de autopsie blijkt dat het kindje levend geboren is.

