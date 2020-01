De vroedvrouwen van De Oever in Brugge vinden het alvast jammer dat kleine kraamafdelingen zouden verdwijnen. Een bevalling is iets intiems en veel mama’s kiezen voor die kleinschalige aanpak.

De vroedvrouwenpraktijk heeft trouwens net een geboortehuis geopend in Brugge. Daar kunnen vrouwen terecht die buiten de Brugse regio wonen en toch niet in het ziekenhuis willen bevallen. Vorig jaar begeleidde De Oever 47 thuisbevallingen. Dat zijn er 7 meer dan in 2018. Bijna de helft van de mama’s beviel onder water en dus installeerden ze in het geboortehuis ook een bad.