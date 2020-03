Man (21) valt van dak en sterft ter plaatse

De politie- en hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer is een man van 21 uit Oostende. Het onderzoek loopt momenteel, maar het vermoeden is dat de man tijdens de nacht op het dak van het appartementsgebouw gelopen heeft, waarbij hij allicht een koker niet heeft opgemerkt, en via de koker naar beneden is gevallen. Er wordt onderzocht of de man in aanmerking komt voor gerechtelijke feiten, waarvoor de politie woensdagavond was opgeroepen. Het parket wil daarover niets meer kwijt, in het belang van het onderzoek.