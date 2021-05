Man (26) opgepakt op verdenking van mensensmokkel

Politiezone Westkust heeft afgelopen woensdag een man gearresteerd in De Panne die verdacht wordt van mensensmokkel. In zijn wagen werden onder andere rubberboten, reddingsvesten en brandstof gevonden.

Woensdagmorgen werden 49 transmigranten voor onze kust gered. Zij probeerden in een gammel bootje het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Diezelfde dag nog verrichten de agenten van politiezone Westkust een arrestatie van een vermeende mensensmokkelaar in het kader van de small boats-problematiek. Zijn wagen werd onderzocht en in beslag genomen.

In de kofferbak vonden ze rubberboten, buitenboordmotoren, brandstof en reddingsvesten. Het onderzoek naar grotere organisaties en netwerken wordt verdergezet. De 26-jarige man is van Syrische origine en woont in Duitsland.