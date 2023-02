Man (26) uit Knokke-Heist overleden na skiongeval in Oostenrijk

Een 26-jarige man uit Knokke-Heist is gisteren om het leven gekomen na een zwaar skiongeval op een zwarte piste in Oostenrijk.

Het drama gebeurt gisteren op een zwarte piste in Rohrberg, in het skigebied Zillertal Arena. In een afdaling is het fout gelopen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Zijn familie is ondertussen ter plaatse. De jongeman is een bekend figuur in Knokke-Heist. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan onze redactie.

"We zijn op de hoogte gesteld van het overlijden van een Belg in Oostenrijk. Onze ambassade in Wenen staat in contact met de plaatselijke autoriteiten", aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken, zonder daarbij verdere details te geven.

Volgens plaatselijke nieuwssites kwam de 26-jarige man dinsdag rond het middaguur ten val op een zwarte piste in Zillertal Arena, een skigebied in Tirol, waar hij met enkele vrienden op skireis was. De reddingsdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Over de omstandigheden van het ongeval bestaat nog veel onduidelijkheid.