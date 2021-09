Op de Kortrijkse Ring R8 in Heule is vorige nacht een automobilist van 38 om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde rond 3u30, in de richting van het knooppunt Kortrijk-West. De man uit Gullegem verloor aan de Oude Ieperseweg de controle over zijn stuur. Zijn wagen ging over de kop, botste op enkele verkeersborden en belandde uiteindelijk in de grasberm.

De hulpdiensten konden de bestuurder niet meer helpen. Hij stierf ter plekke.

De R8 werd tijdelijk voor een stuk afgesloten voor het verkeer.