Man (66) sterft bij brand in Brugge door brandende sigaret

De brand in een woning in Brugge donderdagochtend zou ontstaan zijn door een brandende sigaret. De bewoner, een mindervalide man (66) kwam daarbij om het leven.

Het vuur brak uit rond 8 uur donderdagochtend in een rijhuisje de Kammakersstraat in het centrum van Brugge. Dat is een zijstraat van de Smedenstraat waar vooral kleine godshuisjes staan.

Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen al uit het huis. De bluswerken verliepen vlot maar de brandweerlui vonden binnen het levenloze lichaam van de bewoner. Het gaat om een rolstoelpatiënt van 66.

Het parket laat vrijdag weten dat een brandende sigaret mogelijks de oorzaak is van de brand.