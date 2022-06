Man (86) gereanimeerd na hartfalen in Ieper

De feiten gebeurden op de middag, om kwart voor één, op de Diksmuidseweg aan het einde van het kanaal Ieper-IJzer. Hulpdiensten kwamen ter plaatsen omdat ene man onwel was geworden op straat. Buurtbewoners hadden de straat al deels afgezet. Toen de Brandweer ter plaatse kwam was een reanimatiepoging al bezig. Na twintig minuten was de man weer bij bewustzijn. De politie vermoedt dat het om een hartfalen ging. De man is naar het ziekenhuis afgevoerd. Een half uur later was de weg weer vrij voor het verkeer.