De 87-jarige man die in september vorig jaar zijn 87-jarige vrouw doodde in Oostrozebeke, wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

De feiten gebeurden op 20 september 2021 in de woning van het koppel in de Molenstraat in Oostrozebeke. Het was de broer van de verdachte die het slachtoffer vond. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de 87-jarige echtgenoot.

De man verscheen voor de onderzoeksrechter voor moord, legde bekentenissen af en werd aangehouden. Uit de autopsie op het lichaam van het slachtoffer bleek dat ze om het leven kwam door stomp geweld.

