In Vleteren is deze namiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een man van 88 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

Het ongeval gebeurde rond 14u40 in de Eikhoekstraat tussen de Vleterse deelgemeente Westvleteren en Poperinge. Een bejaarde chauffeur raakte van de weg af, ramde enkele paaltjes en belandde uiteindelijk tegen een boom. De bestuurder zat gekneld en was ook bewusteloos toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Hij werd bevrijd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Mogelijk raakte de man onwel.