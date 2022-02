De man van 92 jaar uit Waregem die in de cel zit op verdenking van moord op zijn vrouw, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer vanmorgen beslist. De feiten speelden zich vorige week donderdag af in de woning van het koppel.

De man bracht zijn vrouw van 87 jaar met geweld om het leven in hun villa in de Churchillaan. Beiden hadden ruzie, waarover precies is onduidelijk. De hulpdiensten vonden het levenloze lichaam donderdagochtend. De man van 92 zegt aan zijn advocaat niet te weten hoe het zo ver is kunnen komen. Over de precieze doodsoorzaak wil de advocaat niets kwijt. Er is een psychiater aangesteld.

