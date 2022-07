Man (92) die wellicht zijn echtgenoot om het leven bracht, is zelf overleden

Er komt geen assisenproces tegen de man van 90 uit Waregem die wellicht zijn vrouw heeft omgebracht. De man is overleden, het moordonderzoek is afgesloten.

In februari dit jaar liep een discussie tussen een echtpaar uit Waregem uit de hand. Een vrouw kwam daarbij om het leven.

Haar echtgenoot werd als verdachte beschouwd en verbleef sindsdien in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge, omdat hij aan dementie leed. De man is nu overleden.