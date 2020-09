Man aangehouden na dodelijk ongeval met vrouw uit Tielt

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een Deinzenaar aangehouden na een dodelijk ongeval in Drongen, bij Gent. Bij dat ongeval kwam zijn vriendin uit Tielt om het leven.

De vrouw uit Tielt zat bij haar vriend in de auto, hij reed. Maar hij was ook onder invloed van alcohol en drugs, hij reed te snel en hij had geen rijbewijs.

Rond vijf uur donderdagmorgen reed de man met zijn wagen tegen enkele bomen. Hij raakte een verlichtingspaal en belandde in de gracht. De passagier, een vrouw van 25 uit Tielt, werd uit de auto geslingerd en stierf ter plaatse. Haar vriend, een man van 29 uit Deinze, raakte zwaargewond. Hij zou nog beweren dat niet hij met de auto reed, maar na onderzoek beslist de onderzoeksrechter om hem toch aan te houden. Hij reed meer dan overdreven snel. Hij was ook onder invloed van alcohol en drugs en hij reed zonder geldig rijbewijs. Hij wordt verdacht van onopzettelijke doding, rijden zonder rijbewijs en overdreven snelheid.