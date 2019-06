Man aangehouden voor steekpartij in Veurne

Een 21-jarige vrouw zou al een tijdje problemen gehad hebben met haar vriend. Donderdagavond belde ze haar ex-vriend, die prompt naar hun woning in Houtem bij Veurne reed. Daar moet het tot een hoogoplopende discussie gekomen zijn met de vriend van de vrouw. Tijdens dat incident kreeg de 24-jarige Veurnenaar twee messteken in de linkerbovenarm. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De verdachte diende zich later op de avond zelf aan bij de politie. De 24-jarige man uit De Panne werd vrijdagnamiddag door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De Veurnse raadkamer zal dinsdag oordelen of de verdachte langer in de gevangenis moet blijven. De man kwam in een onderzoek naar drugsdelicten al in aanraking met het Ieperse gerecht, maar werd toen onder voorwaarden vrijgelaten.

