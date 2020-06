Man aangehouden voor zinloos geweld in daklozenopvang

De feiten speelden zich op Pinkstermaandag af in de daklozenopvang in Oostende. Uit het niets werd een medewerker aangevallen door een man van Syrische origine. De verdachte sloeg daarbij plots met een lege fles op de rug van de medewerker. Het slachtoffer verweerde zich, waardoor hij een ernstige snijwonde aan de arm opliep.

De Syriër werd opgepakt en later ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem woensdag aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. De Brugse raadkamer zal vrijdagochtend oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.