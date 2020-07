Een vijftiger is door de onderzoeksrechter aangehouden voor een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf, gisteren op de weg tussen De Panne en Veurne.

Gisteravond maaide de man met zijn lichte vrachtwagen een 17-jarige fietser van het fietspad. De verdachte kon enkele uren later door de politie worden ingerekend. De man reed te snel en hij stond al onder voorwaarden na eerdere verkeersinbreuken. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar is niet meer in levensgevaar.