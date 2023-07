Een man van 33 heeft de moord bekend op een vrouw (64) uit Oostende. De politie vond haar lichaam in maart in het dorpje Koewacht, op de grens met Nederland.

Toen de politie het lichaam vond langs een weg in Koewacht, was al snel duidelijk dat de vrouw van 64 uit Oostende met geweld om het leven was gebracht.

Gewurgd

Al snel werd een man van 33 opgepakt in Duitsland. Volgens het parket zouden de twee een relatie gehad hebben. De man werd in mei aan ons land uitgeleverd, maar zweeg in alle talen.

Pas afgelopen week bekende hij dat hij haar bij haar thuis gewurgd heeft en het lichaam in Koewacht achterliet. Over zijn motief is niets bekend.

Lees ook: