Man blaast twee keer positief in één nacht

In Brugge werd een 44-jarige man betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Hij blies 0,64 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht, omgerekend 1,47 promille.

Hij mocht zes uur niet achter het stuur kruipen, maar werd even later toch opnieuw betrapt. Bij de tweede controle blies hij zelfs 0,86 mg/l of 1,98 promille. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.