Man blijft aangehouden voor vier moorden

De verdachte van de vier moorden in Moere en Gent is vanmorgen voor de tweede keer voor de raadkamer in Brugge verschenen.

Zijn aanhouding is opnieuw met een maand verlengd. Bovendien zijn nu ook de twee dossiers, dat van de drievoudige moord in Moere en dat van de moord en afrekening in Gent, samengevoegd. De verdediging is nog steeds vrij karig met commentaar.

Ook over hoe de dader zich nu voelt en of hij spijt uit over zijn daden is weinig gezegd. Wel is er de mededeling dat de verdachte meewerkt aan het onderzoek. Over een mogelijke reconstructie van hoe de feiten vorige maand zijn gepleegd is nog niets bekend. De dader heeft een poos geleden wel al de vier moorden bekend, maar er is nog veel onderzoek nodig.