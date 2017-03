Man in de cel voor moorden in Zeebrugge en Blankenberge

De Brugse onderzoeksrechter heeft een man uit Blankenberge aangehouden op verdenking van dubbele moord in Zeebrugge en Blankenberge. De zoon van het slachtoffer van de dodelijke brand in Blankenberge gaf zich ook aan bij de politie voor zijn betrokkenheid bij de moord in Zeebrugge.

Dinsdagavond rond 21.30 uur werd Norbert B. (49) door een groep mountainbikers aangetroffen langs een jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het slachtoffer had een schotwonde in het hoofd en stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Enkele uren later liet een 71-jarige vrouw het leven bij een brand in haar woning in de Koninginlaan in Blankenberge. De branddeskundige kwam snel tot de vaststelling dat het vuur was aangestoken.

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een man zich vrijwillig bij de politie gemeld voor zijn betrokkenheid in beide dossiers. Het gaat om de zoon van de vrouw die overleed in haar appartement in Blankenberge. Na uitgebreid verhoor door de Brugse Federale Gerechtelijke Politie, de recherche Blankenberge/Zuienkerke en de onderzoeksrechter werd hij uiteindelijk aangehouden op verdenking van dubbele moord. Over de motieven en de verklaringen van de verdachte is nog niets bekend.

De verdachte zal dinsdag voor de Brugse raadkamer verschijnen. Dan zal beslist worden over zijn verdere aanhouding.