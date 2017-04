Man die belaging 13-jarig meisje bekent, vrijgesproken

Een 20-jarige man uit Blankenberge die een 13-jarig meisje op sociale media om naaktfoto's en seks vroeg, is door de rechter vrijgesproken. De man had de feiten nochtans bekend.

De man vroeg het meisje op sociale media verschillende keren om naaktfoto's door te sturen en of ze zin had in seks. Het meisje ging niet op de vragen in, maar de moeder ontdekte de berichten en diende begin vorig jaar een klacht in wegens 'aanzetten tot ontucht van minderjarigen' bij de politie. De 20-jarige man werd verhoord en gaf de feiten toe. Hij vertelde ook dat hij ook andere jonge meisjes zo'n voorstellen had gedaan.

Wetswijziging

De man moest uiteindelijk voor de rechter verschijnen, niet voor 'aanzetten tot ontucht van minderjarigen', maar voor 'belaging'. Voor de rechter betuigde de man zijn spijt en verklaarde hij zijn accounts op sociale media verwijderd te hebben. De rechter sprak de man vrij. De rechter motiveerde die beslissing door te stellen dat het slachtoffer niet effectief om een strafrechtelijke vervolging had geëist, hetgeen noodzakelijk is voor 'belaging'. Hetgeen noodzakelijk wás voor belaging, want sinds een wetswijziging op 26 maart 2016 is dat niet meer zo. Maar de feiten in deze zaak dateren van voor die wetswijziging.

De moeder van het meisje reageert vol ongeloof. En doordat de man is vrijgesproken kunnen de ouders niet meer in beroep gaan. Het parket kan dat wel. "We bestuderen het vonnis, maar kunnen voorlopig geen uitspraak doen over deze zaak", zegt procureur Frank Demeester.