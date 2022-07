Man die beschoten werd door politie, blijft in de cel

Bij het incident werd de verdachte zelf neergeschoten door de politie.

De lokale politie van de zone Kouter werd in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei opgeroepen voor echtelijke problemen in de Kapelhoek in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Ter plaatse bleek dat de bewoner gewapend zou zijn. Tijdens het incident zou de politie uit zelfverdediging een schot gelost hebben. De verdachte werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden op verdenking van gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan politiemensen.

De verdachte ontkent nog steeds met klem dat hij de agenten zou hebben aangevallen. Het zou volgens de verdediging ook de eerste keer zijn dat hij met het gerecht in aanraking komt. Naar aanleiding van de schotwonde werd de Eernegemnaar kort na de feiten in het ziekenhuis geopereerd aan zijn arm. Door zijn verwondingen zal de verdachte zeker meerdere maanden arbeidsongeschikt zijn. Meester Hannes Colpaert drong vrijdagochtend tevergeefs aan op een vrijlating onder voorwaarden.

