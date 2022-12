Man die brand sticht bij ex ook aangehouden voor verkrachting

De man die vrijdagnacht het appartement van zijn ex-vriendin in Harelbeke in brand stak, is aangehouden voor brandstichting, opzettelijke slagen en verwondingen en verkrachting. Dat laat het parket weten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 17 december heeft de 34-jarige man het appartement van zijn ex in brand gestoken. Eerder op de avond was de politie al ter plaatse gekomen voor intrafamiliaal geweld.

De bewoonster was tijdens de brand niet aanwezig, maar twaalf andere bewoners werden wel geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Agressie

Volgens het parket was de man al gekend bij het gerecht voor agressie en opzettelijke brandstichting. Nu is hij ook aangehouden voor opzettelijke brandstichting, opzettelijke slagen en verwondingen en verkrachting.

"Er is ook een psychiater aangesteld", klinkt het.