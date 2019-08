Zijn vrouw werd vrijgelaten, uit onderzoek bleek dat zij niets met de feiten te maken had.

Aanleiding voor de steekpartij was de zoveelste ruzie over lawaaihinder. Slachtoffer Freddy Pissonnier had die dag opnieuw urenlang luide muziek gedraaid in zijn tuin. Dat leidde al vaker tot conflicten. Donderdagavond kwam het dus opnieuw tot een hoogoplopende ruzie, dit keer met fatale gevolgen.

