Man die buurman neerstak in Zonnebeke blijft aangehouden

De man die vorige zomer zijn buurman neerstak in Zonnebeke blijft aangehouden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

De 31-jarige man uit Zonnebeke verscheen vrijdag voor de raadkamer. Die besliste dat hij verder aangehouden blijft voor moord op zijn 70-jarige buurman. Hij stak de man op donderdag 8 augustus neer in de wijk Boudewijnpark. Hij wordt verdacht van moord.

Onderzoek ligt stil door Corona

"Het onderzoek loopt, maar het is wachten op een deskundige die een psychiatrisch onderzoek uitvoert", zegt Johan Lescrauwaet van het parket. "Gezien de coronacrisis ligt dit voorlopig stil." De reconstructie vond in januari plaats.

Moord volgens parket, doodslag volgens advocaat

Volgens de advocaat van de verdachte handelde zijn cliënt in een vlaag van opwelling. "Het parket beschouwt de zaak dan wel als moord, maar dat kan nog geherkwalificeerd worden naar doodslag", zei hij enkele dagen na de feiten. De verdachte en het slachtoffer zouden al vaker discussies gehad hebben, onder andere over luide muziek. Aanvankelijk werd ook de vrouw van de verdachte opgepakt, maar na verhoor bleek algauw dat zij er niets mee te maken had.