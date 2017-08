Man die militairen aanviel in Brussel woonde in Brugge

De man die vrijdagavond met een mes drie militairen aanviel in de Émile Jacqmainlaan in Brussel en daarop werd neergeschoten woonde in Brugge.

De dader was tijdens de aanval in het bezit van een namaakvuurwapen en twee koranboeken. Hij werd neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen. De man kwam in 2004 naar België en kreeg in 2015 de Belgische nationaliteit. Hij woonde in Brugge en daar werd vrijdagnacht een huiszoeking uitgevoerd. In het belang van het onderzoek zal het federaal parket hierover geen verdere details meedelen.

De aanval op de militairen vond vrijdagavond om 20.22 uur plaats op de Emile Jacqmainlaan in het centrum van Brussel. De dader viel de militairen in de rug aan terwijl hij "Allahu Akbar" riep. Er ontstond een schermutseling. Eén militair opende het vuur, de dader werd twee keer geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Twee van de militairen raakten lichtgewond. Het federaal parket heeft een onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, gelast met het onderzoek. De feiten worden gekwalificeerd als poging terroristische moord.