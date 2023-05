Man die in Rome 2 vriendinnen doodreed bekent en verschijnt in september voor rechtbank

De Italiaanse vijftiger die in oktober twee jonge vrouwen uit Gullegem en Menen in Rome doodreed komt in september voor de rechtbank. De familie is opgelucht dat er een datum is. De man heeft nu ook bekend schuldig te zijn.

Maandenlang beweerde hij dat hij zich niets meer kon herinneren van het ongeval.

Jessy kwam in oktober samen met haar hartsvriendin Wibe om het leven toen ze zelf aan het helpen waren na een auto-ongeval in Rome. Een Italiaan van 53 maaide hen omver. Maandenlang zei hij dat hij zich niets meer herinnerde, nu is er een bekentenis. Evelyne Derumeaux, mama van Jessy: "Het is wel een opluchting voor ons. Wij wisten dat hij schuldig was, maar het is toch belangrijk voor Jessy en voor ons. Een bekentenis zegt genoeg en doet veel."

Veel vragen

De man was onder invloed van alcohol en drugs, reed veel te snel en had geen rijbewijs. Hij pleegde vluchtmisdrijf. De zaak zou op 26 september voorkomen in Rome, maar op zijn vraag is dat nu verschoven naar 13 september. "Voor ons was het een moeilijke situatie. We hadden al alles geboekt, de vlucht, het hotel. We hebben alles moeten omboeken. Het is voor ons opnieuw een meerkost."

Langs de andere kant kan het proces niet vroeg genoeg komen, want de familie zit nog met veel vragen. "Waarom is hij weggevlucht, waarom? Je doet dat toch niet. En is er nog iets, over het ongeval zelf. Volgens de politie lag Jessy aan de andere kant van de snelweg en volgens de papieren die we nu van de rechtbank krijgen lag Jessy bij het voertuig. Hoe zit het nu precies in elkaar?"

Het gemis van Jessy weegt nog steeds heel erg zwaar. Zij en haar vriendin Wibe blijven voor altijd 24 en 25 jaar.

