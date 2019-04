Man die stierf bij uithuiszetting kan begraven worden

En dat is bijna een jaar nadat hij in Roeselare uit zijn huis is gezet. Het onderzoek naar de omstandigheden van zijn overlijden is afgerond. De jongeman van 27 kwam vorig jaar op 7 mei om het leven toen de deurwaarder en politie hem uit zijn huis zetten.

Lamine had al een tijdje zijn huur niet betaald. Maar de man was agressief en de politie gebruikte geweld. Lamine is daarbij overleden.

Nu is het onderzoek afgerond en kan Lamine begraven worden. De kosten van het funerarium zijn intussen wel opgelopen tot 10.000 euro.

Lees ook: