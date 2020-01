Man die twee meisjes aanrandde, opgepakt

Een 31-jarige man is vrij onder strikte voorwaarden nadat hij eerder deze week een meisje aanrandde in Lichtervelde. Hij krijgt een plaatsverbod en mag zich niet meer in de stationsbuurt begeven.

De man greep maandag in de Zandstraat een meisje langs achteren vast die op weg was naar school. Toen het 17-jarige slachtoffer begon te gillen, zette hij het op een lopen. Het was de tweede keer dat de man een minderjarig slachtoffer lastigviel. In de winter van 2016 raakte hij ook al plots een meisje van 16 aan dat aan het wandelen was in Lichtervelde.

De politie heeft de dader nu opgepakt op verdenking van aanranding van de eerbaarheid. De onderzoeksrechter heeft wel beslist om de verdachte terug vrij te laten, zij het onder strikte voorwaarden. Onderzoek zal moeten aantonen of de verdachte nog voor andere feiten in aanmerking komt.