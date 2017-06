Man die vluchtmisdrijf pleegde, blijft in cel

De 24-jarige Fransman die aangehouden is op verdenking van vluchtmisdrijf na een ongeval in Heuvelland, blijft voorlopig in de cel.

Dat heeft de Ieperse raadkamer dinsdagochtend beslist. Op 18 mei werd in Heuvelland een 17-jarige fietser aangereden. De bestuurder van het voertuig nam de vlucht. De fietser kon na een kort verblijf in het ziekenhuis terug naar huis. Zijn verwondingen bleken mee te vallen. De daaropvolgende dag werd eerst het aanrijdend voertuig en daarna ook de bestuurder teruggevonden in Komen. De Fransman, die in Komen verblijft, verklaarde dat het zijn voertuig was en bekende dat hij aan het stuur zat toen het ongeval zich voordeed.