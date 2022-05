Man die vrouw doodde met giftige bonen, voor Assisen

Een man van 36 die een paar jaar geleden in Lauwe z'n vrouw van 36 om het leven bracht met giftige bonen, verschijnt begin december voor het Hof van Assisen.

Pieter P. mengde maandenlang vermalen giftige bonen van een exotische sierplant door het eten van zijn vrouw Dana Van Laeken. Het slachtoffer stierf in oktober 2018. De man werd eind februari 2019 opgepakt op verdenking van het vergiftigen van zijn vrouw. Hij ontkende de feiten maandenlang, maar legde uiteindelijk bekentenissen af. Over z’n motief is nog niets bekend. Financiële motieven, overspel en moelijkheden binnen het gezin met drie kinderen, zijn enkele denkpistes.

Pieter P. riskeert levenslang.

