Man die zich urenlang gewapend verschanste in woning, blijft in de cel

De man die zich dinsdag een hele dag verschanste in zijn huis in Moorslede blijft aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving en bedreigingen.

De man was alleen thuis, had wapens bij zich en werd door speciale politie-eenheden overmeesterd. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezield heeft. En welke wapens er in de woning van de man gevonden zijn, is ook nog niet duidelijk.

