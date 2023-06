Man die zich verschanst in woning na ruzie, geeft zich over

In Kuurne heeft een man zich een tijdlang verschanst in zijn woning in de Montgomerystraat in Kuurne, na een uit de hand gelopen ruzie met zijn partner. Na een aantal uur heeft hij zich overgegeven aan de politie.

Enkele straten in de buurt werden preventief afgesloten.

De politie probeerde te overleggen met hem, maar dat lukte eerst niet. Burgemeester Francis Benoit: "Er is geen enkel gevaar voor de omwonenden en scholen. De man is alleen. Wel is er een perimeter afgesloten zodat er geen kijklustigen komen opdagen of het politiewerk verhinderen. Zou er risico geweest zijn, dan zouden we overgaan tot evacuaties wat niet het geval is."

Het Speciale Interventieteam kwam ter plaatse om een inval te doen. Maar dat was niet nodig. De man kwam na enkele uren zelf naar buiten.