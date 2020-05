Man die zich verschanste in Kortrijkse woning blijft aangehouden

De 33-jarige Pool die zich vrijdag urenlang in een woning in Kortrijk verschanste, blijft door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij wordt verdacht van inbreuken op de wapenwetgeving, bedreigingen en belaging.

De politie zette vrijdagmiddag de grote middelen in om een man van Poolse nationaliteit te vatten. Hij was naar verluidt gewapend met messen en een bijl. Toen de politie ter plaatste kwam, had de man zich verschanst in een woning in de Sint-Rochuslaan. De agenten zetten de omgeving af, mensen in de buurt moesten binnenblijven. Ook de hulpdiensten en de speciale eenheden snelden ter plaatse.

De politie probeerde eerst drie uur lang met de man te onderhandelen. Maar toen dat niet lukte, vielen de speciale eenheden de woning binnen. De man is bovendien geen onbekende bij het gerecht, het gaat om een 33-jarige Pool die eerder al voor overlast zorgde.